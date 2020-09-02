Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання

Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №964 від 12 липня 2006 року, згідно з якими передбачено відшкодування державі вартості навчання курсантів військових вишів у разі їх відрахування за неналежне навчання.

Таке рішення уряд ухвалив на засідання 2 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, ухвалення постанови зумовлене збільшенням випадків відрахування курсантів із закладів вищої освіти через систематичне невиконання умов контракту та невиконання освітньої програми без відшкодування фінансових витрат державі.

"Відшкодування курсантами витрат державі на їх утримання під час навчання передбачено не було, внаслідок чого державою марно витрачались кошти після кількох років підготовки. Враховуючи зазначене, ці підстави відрахування курсантів із закладів вищої освіти включені до тих, що підлягають відшкодуванню державі витрат на їх утримання під час навчання", - зазначається в документі.

Згідно з текстом ухваленої постанови, сума відшкодованих витрат буде зараховуватись до спеціального фонду державного бюджету і використовуватиметься відповідно до кошторису Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Управління державної охорони, СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

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