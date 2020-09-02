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Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання

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Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання
Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №964 від 12 липня 2006 року, згідно з якими передбачено відшкодування державі вартості навчання курсантів військових вишів у разі їх відрахування за неналежне навчання.

Таке рішення уряд ухвалив на засідання 2 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, ухвалення постанови зумовлене збільшенням випадків відрахування курсантів із закладів вищої освіти через систематичне невиконання умов контракту та невиконання освітньої програми без відшкодування фінансових витрат державі.

"Відшкодування курсантами витрат державі на їх утримання під час навчання передбачено не було, внаслідок чого державою марно витрачались кошти після кількох років підготовки. Враховуючи зазначене, ці підстави відрахування курсантів із закладів вищої освіти включені до тих, що підлягають відшкодуванню державі витрат на їх утримання під час навчання", - зазначається в документі.

Згідно з текстом ухваленої постанови, сума відшкодованих витрат буде зараховуватись до спеціального фонду державного бюджету і використовуватиметься відповідно до кошторису Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Управління державної охорони, СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

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Топ коментарі

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Вопрос: Где Украина будет брать военные военные кадры для замещения катастрофического дефицита подготовленных командиров младшего офицерского звена, если перед "небогатой" аудиторией выпускников школ заранее поставят условие - " Рыпнишся - хату заберем!". ЗЕвласть усердно работает над уничтожением Вооруженных Сил Украины, выполняя волю путина.
  • IN UA 7395a7cc
    Главнокомандующий в виде миротворицы Бубочки со звездой Сердючки на голове очень мотивирует стать военнослужащим.
  • Dimon Dimon ea7e304c
    Мотивации стать военным все больше и больше..
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