Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар

Народний депутат Гео Лерос, якого "Слуга народу" виключила з фракції, відповів президенту Володимиру Зеленському, який назвав його "зрадником і хабарником". Лерос заявив, що Зеленський його оббрехав і нардеп направить заяву про злочин президента.

Про це Лерос написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас збереглися ще з часів служби пропагандистом у олігархів. Я направлю заяву про злочин, розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар", - заявив Лерос.

Він також відповів на звинувачення в "зраді": "Запам'ятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.