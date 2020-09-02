Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар
Про це Лерос написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас збереглися ще з часів служби пропагандистом у олігархів. Я направлю заяву про злочин, розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар", - заявив Лерос.
Він також відповів на звинувачення в "зраді": "Запам'ятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду".
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.