80 гектарів лісу горить на Харківщині, до гасіння залучено пожежний потяг, - ДСНС
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня.
"На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс на площі близько 80 га. Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Гороб'ївка, що межує з лісом. До місця події було направлено ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний поїзд", - сказано в повідомленні.
Зараз триває ліквідація пожежі. Від ГУ ДСНС у Харківській області залучено 13 одиниць техніки та 80 рятувальників. Також задіяно пожежний потяг і 5 одиниць техніки лісгоспу.