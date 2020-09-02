80 гектарів лісу горить на Харківщині, до гасіння залучено пожежний потяг, - ДСНС

На території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка Харківської області горить хвойний ліс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня.

"На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс на площі близько 80 га. Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Гороб'ївка, що межує з лісом. До місця події було направлено ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний поїзд", - сказано в повідомленні.

Зараз триває ліквідація пожежі. Від ГУ ДСНС у Харківській області залучено 13 одиниць техніки та 80 рятувальників. Також задіяно пожежний потяг і 5 одиниць техніки лісгоспу.

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