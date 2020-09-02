В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок", - представник уряду ФРН

Лабораторія Бундесверу знайшла в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы, таку заяву зробив представник уряду Німеччини.

Берлін проінформує ЄС і НАТО про нові дані про те, що сталося з Навальним і викличе посла РФ в Німеччині для бесіди про ситуацію з політиком. За словами представників німецького уряду, подальші кроки ФРН і партнерів в світлі нових даних залежатимуть від реакції Москви.

"Берлін не проінформував Москву про свої висновки про отруєння Навального "Новачком", у Росії немає таких даних", - сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю РІА Новини.

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У МВС Росії стверджують, що не знайшли ознак навмисного отруєння Олексія Навального. Про це агентству ТАСС повідомило джерело в силових структурах. Дослідча перевірка проводиться за статтею про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Співрозмовник агентства нагадав, що термін перевірки подовжено на 30 днів - до 20 вересня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.