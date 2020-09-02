Гімназію №32 в Києві мінують другий день поспіль. ФОТО

Сьогодні столичну гімназію №32, що на вулиці Івана Федорова, 2 неподалік від перинатального центру міста, вкотре "замінували".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Надзвичайні новини".

Близько 15.50 директор школи по гучномовцю повідомила: "Всі терміново виходимо за межі гімназії".

Вчителі, які оперативно вивели дітей, обурені частотою повідомлень про мінування. За їхніми словами, це вже 12 раз відбувається евакуація.

Нагадаємо, вчора повідомлення про мінування батьки гімназистів отримали у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку. На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали. І тільки після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться. Спочатку до гімназії запустили учнів старших класів, згодом – початкової школи. Втім, не всі учні змогли побачитись із вчителями та однокласниками, адже батьки після підтвердження інформації про мінування відвезли дітей додому, або ж забрали зі собою на роботу.



