Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло: Розмір визначатиметься за вартістю будівництва, але не більше 300 тис. грн

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у середу, 2 вересня 2020, затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У Державному бюджеті Украйни на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 мільйонів гривень. Мінреінтеграції визначено головним розпорядником коштів. Дякую колегам за підтримку. Рішення дуже важливе", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України-Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.



Розмір компенсації постраждалим визначатиметься за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень.



Бюджетні кошти розподілятимуться серед громадян на підставі інформації про житло постраждалих, яку збиратимуть регіональні органи соціального захисту населення та органи місцевого самоврядування.

Зазначається, що постраждалими визнаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, житлові будинки чи квартири яких пошкоджено чи зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації, викликаної збройною агресією РФ. Грошова компенсація надаватиметься постраждалим, які є власниками житла на контрольованій урядом України території, та яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року.

Читайте також: Мінцифри планує запровадити компенсацію тим, хто не може підключитися до швидкісного інтернету, - заступник міністра Шелест

Обстеження пошкодженого та зруйнованого житла, його облік проводитимуть органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності військово-цивільні адміністрації. Також вони складатимуть списки постраждалих та видаватимуть довідки про визнання особи постраждалою внаслідок зазначеної НС.

Рішення про надання грошової компенсації на основі складених списків прийматимуть спеціальні комісії, утворені при органах місцевого самоврядування та при військово-цивільних адміністраціях. Ця комісія визначатиме і розмір грошової компенсації, яка виплачуватиметься постраждалим.



Уряд також доручив Донецькій і Луганські обладміністраціям протягом місяця сформувати та організувати роботу комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житло яких було зруйновано.

Читайте також: У населених пунктах на лінії розмежування роботи з відновлення житла не почалися через відсутність гарантій безпеки, - Донецька ОДА