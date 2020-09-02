Резонансні слова Фокіна про Донбас відповідають виключно поглядам самого Фокіна, - Кулеба

Резонансні заяви заступника голови української делегації в ТКГ, першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна про врегулювання ситуації на Донбасі відповідають виключно його поглядам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підкресливши, що він їх не поділяє.

"МЗС готує проєкти технічного завдання на кожен раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп - для голови делегації та чотирьох представників підгруп. Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не розділяю", - написав міністр.

Кулеба додав, що міжнародні партнери України не зверталися до МЗС з проханням пояснити позицію України після заяв Фокіна.

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"Ні, партнери з цим питанням не зверталися", - додав він.

Раніше Фокін заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".

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