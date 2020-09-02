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Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов

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Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов
Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов на зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим запропонував створити в Україні суд щодо злочинів Росії на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Мамедов на зустрічі зазначив, що важливе цілісне розслідування всіх військових злочинів і злочинів проти людяності, які Росія за останні 6 років вчинила на території України.

"На його думку, одним із варіантів підвищення ефективності та об'єктивності судового розгляду серйозних порушень міжнародного гуманітарного права може бути створення в Україні гібридного суду щодо злочинів РФ, який може мати і міжнародний елемент", - сказано в повідомленні.

Секретар РНБО Данілов зазначив, що зібрані Офісом генерального прокурора матеріали стануть ключовим доказом для притягнення винних до відповідальності.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Не за цієї влади.
    Зеля бачить лише мир в очах фуйла.
    Ну ще і гроші, напевно.
  • Гыг с Вами
    в первую очередь международный...шоб такие выродки как витольдфакин не смогли уничтожить доказательства....
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