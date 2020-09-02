Зеленський зібрав термінову нараду після інформації про масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Офісу президента.
"В одному з сіл згоріло 8 будинків зі 150. Представники ДСНС повідомили Главі держави, що для гасіння та локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині залучили підрозділи Збройних сил. Організовано сповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, однак люди від неї поки відмовляються", - говориться в повідомленні.
В інформації зазначається, що попередня причина пожежі – займання смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс.
"Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру", - говориться в повідомленні.
Президент наголосив, що має отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі.
"Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз", – сказав Зеленський.