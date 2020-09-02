Зеленський зібрав термінову нараду після інформації про масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині

Президент України Володимир Зеленський у середу ввечері зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині, повідомляє Офіс президента і додає, що за останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Офісу президента.

"В одному з сіл згоріло 8 будинків зі 150. Представники ДСНС повідомили Главі держави, що для гасіння та локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині залучили підрозділи Збройних сил. Організовано сповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, однак люди від неї поки відмовляються", - говориться в повідомленні.

В інформації зазначається, що попередня причина пожежі – займання смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс.

"Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру", - говориться в повідомленні.



Президент наголосив, що має отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі.



"Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз", – сказав Зеленський.

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