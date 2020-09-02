Меркель: Навальний - жертва злочину

Російський опозиціонер Олексій Навальний став жертвою злочину, його хотіли змусити мовчати, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Свою думку про те, що трапилося з Навальний Меркель озвучила журналістам в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Олексій Навальний став жертвою злочину. Його хотіли змусити мовчати, і я засуджую це від імені всього федерального уряду найсерйознішим чином", - заявила Меркель.

За її словами, отруту групи "Новачок" в організмі Навального визначено точно, сумнівів бути не може.

"(Клініка) Charite уповноважила лабораторію Бундесверу зробити дослідження різних проб пана Навального. Спеціальна лабораторія Бундесверу дала чіткий результат: Олексій Навальний став жертвою нападу за допомогою хімічної нервово-паралітичної бойової речовини групи "Новачок". Ця отрута визначається в пробах однозначно", - сказала Меркель.

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Берлін очікує від Москви пояснень щодо ситуації, на ці запитання може і має відповісти уряд РФ, заявила канцлер Німеччини.

"Ми очікуємо, що російський уряд зробить пояснення з цього питання. Є дуже серйозні запитання, на які може відповісти тільки російський уряд. І він має відповісти. Доля Олексія Навального привернула увагу всього світу, світ очікуватиме відповідей на запитання", - сказала Меркель.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.