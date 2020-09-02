Підприємців хочуть штрафувати за відвідувачів без масок, - законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування підтримав законопроєкт, який передбачає штрафи для підприємців за недотримання відвідувачами маскового режиму.

Йдеться про законопроєкт №3890 "Про внесення змін до закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за порушення санітарного законодавства для підприємців, установ і організацій, які допускають у громадську будівлю або транспорт під час карантину осіб без засобів індивідуального захисту чи не вживають дій для видворення таких осіб за межі громадської будівлі або транспорту.

Очікується, що таким підприємцям доведеться заплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3,4-5,1 тис. грн).

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