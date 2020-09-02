Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа

Одразу декілька італійських видань написали про фільм The wrong place, який доводить, що військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків не винен у загибелі журналістів Рокеллі і Міронова на Донбасі. Напередодні фільм показали в будівлі парламенту Італії.

Реакцію італійської преси аналізує в Фейсбуці одна з авторів фільму, журналістка Ольга Токарюк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, видання Il Dubbio цитує слова режисера Крістіано Тінацці: "Цей фільм не спрямований проти Роккеллі та Міронова, його мета - зрозуміти, що насправді сталося, а не засуджувати випадкову людину".

Сенатор Роберто Рампі від Демократичної партії Італії, яка є частиною урядової коаліції, заявив: "Це журналістське розслідування не задовольнилося поверховою інформацією і найпростішою відповіддю".

Елеонора Монджеллі з Італійської федерації прав людини: "Ми хочемо відновити дискусію щодо цієї справи, про яку говорилося надто мало і неточно. Ці неточності, на жаль, присутні і в матеріалах суду".

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Про фільм також написала газета міста Павії, La Provincia pavese. Вона, крім замітки-анонсу презентації фільму, друкує розширений матеріал про справу Марківа і загибель журналістів Роккеллі та Міронова.

"Це також збалансований матеріал - у ньому подані різні позиції - сторони звинувачення, захисту Марківа, а також української влади. Зокрема, цитати з брифінгу МВС 31 серпня про те, що українські солдати на Карачуні у той період мали у своєму розпорядженні лише стрілецьку зброю. І хоч у цій статті ця теза не коментується, я впевнена, що у подальшому вона викличе критику і з боку сторони звинувачення, і з боку медіа - адже відомо, що солдати Збройних сил України (на відміну від Нацгвардії) на Карачуні мали у розпорядженні міномети", - пише Токарюк.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.









