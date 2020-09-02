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Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа

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Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа
Одразу декілька італійських видань написали про фільм The wrong place, який доводить, що військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків не винен у загибелі журналістів Рокеллі і Міронова на Донбасі. Напередодні фільм показали в будівлі парламенту Італії.

Реакцію італійської преси аналізує в Фейсбуці одна з авторів фільму, журналістка Ольга Токарюк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, видання Il Dubbio цитує слова режисера Крістіано Тінацці: "Цей фільм не спрямований проти Роккеллі та Міронова, його мета - зрозуміти, що насправді сталося, а не засуджувати випадкову людину".

Сенатор Роберто Рампі від Демократичної партії Італії, яка є частиною урядової коаліції, заявив: "Це журналістське розслідування не задовольнилося поверховою інформацією і найпростішою відповіддю".

Елеонора Монджеллі з Італійської федерації прав людини: "Ми хочемо відновити дискусію щодо цієї справи, про яку говорилося надто мало і неточно. Ці неточності, на жаль, присутні і в матеріалах суду".

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Про фільм також написала газета міста Павії, La Provincia pavese. Вона, крім замітки-анонсу презентації фільму, друкує розширений матеріал про справу Марківа і загибель журналістів Роккеллі та Міронова.

"Це також збалансований матеріал - у ньому подані різні позиції - сторони звинувачення, захисту Марківа, а також української влади. Зокрема, цитати з брифінгу МВС 31 серпня про те, що українські солдати на Карачуні у той період мали у своєму розпорядженні лише стрілецьку зброю. І хоч у цій статті ця теза не коментується, я впевнена, що у подальшому вона викличе критику і з боку сторони звинувачення, і з боку медіа - адже відомо, що солдати Збройних сил України (на відміну від Нацгвардії) на Карачуні мали у розпорядженні міномети", - пише Токарюк.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

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Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа 02
Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа 03

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Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа 05

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Топ коментарі

  • Vadim Izumov
    У ********* огромные ресурсы , которые она вкладывает в троллей , яркий пример : смена власти в Украине . Тупо растоптали Порошенка и его команду руками украинцев , сейчас ********* на втором месте по торговле с Украиной ( 6ть лет войны ) почему нах. а ?
  • VOLVO XC 70
    ПРОСТО ВОПРОСЫ ОТ ЮРИСТА
    1. Каким образом юрисдикция итальянского следствия и суда распространилась на Украину и ее территорию??? (так вдогонку пусть бы Италия опробовала подобный финт с Германией, Норвегии, Британией США да любой иной страной) вообще то юрисдикция законов и суда действует на территорию совершения факта противоправного события...???)
    2.даже если Маркив Граждан Италии но он остается Гражданином Украины и как Украины а ее гражданство приоритетное с точки зрения права крови и права земли он Гражданство получил на вечно а в Италии он приобрел по определенным обстоятельствам и может утратить гражданство Италии?? Конституция Украины запрещает выдавать или сидеть сложа руки и ничего не делать наша Украина не делала ничего не вызвала Посла Италии в Украине и не вручила Ноту протеста не обратилась в Европейские ЕС институции не решала вопрос чтобы дело рассматривала третья страна и да к делу привлекли бы россиян и Россию как сторону конфликта.... т.е. такой аспект мог вполне быть предметом дела в ГААГЕ...
  • Super Gut
    Если уж и разбираться в деле, то для начала нужно знать, что погибший нарушил закон страны в которую прибыл при этом умышленно наразил себя на опасность.
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