Площа пожежі на Харківщині досягла 500 га, найближче село повністю вигоріло, - голова ОДА Кучер
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер.
"За оперативною інформацією поки пожежею охоплено близько 500 га лісу, є 3 основні осередки займання, один з яких локалізовано. На жаль, 1 населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання", - зазначив Кучер.
У пресслужбі ХОДА уточнили, що Гороб'ївка згоріла повністю. У Гряниківці і Кутьківці - є місця займання.
За словами Кучера, на даний момент, жертв немає, кількість постраждалих встановлюється.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в середу, 2 вересня розпочалася пожежа в Харківській області на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка, де виникла пожежа хвойного лісу. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня. Площа пожежі становила близько 80 гектарів.
Пізніше стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 400 гектарів.
Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду за фактом пожеж у Харківській і Луганській областях.