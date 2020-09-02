Переговори в політичній і гуманітарній підгрупах ТКГ фактично заблоковано, - Гармаш

На засіданні Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу вдалося домогтися деяких результатів, але гуманітарне і політичне спрямування виявилися фактично заблокованими.

Про це представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає результатів у політичній підгрупі. Політичне обговорення "формули Штайнмаєра", закону про особливий статус, те, чого вони завжди самі від нас вимагали, вони самі і заблокували фактично", - розповів він.

"На жаль, немає результатів у гуманітарній підгрупі, щодо обміну, та сторона заблокувала процес, вона не надає списки на обмін, аргументуючи це своїм ультиматумом, який вони продовжують повторювати, як мантру - вони вимагають скасування постанови Верховної Ради про місцеві вибори", - пояснив Гармаш.

Гармаш також повідомив, що наступне засідання ТКГ у форматі відеоконференції намічено на 16 вересня.

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