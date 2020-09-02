Новини

Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш

12 57288
Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш
Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін каже, що текст інтерв'ю, який він погодив із проросійським ресурсом "Страна", відрізняється від тексту, який у результаті було опубліковано і який викликав скандал.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Гармаша, скандал довкола слів Фокіна про амністію учасників НЗФ і особливий статус для всієї території Луганської і Донецької областей викликаний "непорозумінням".

"Він просто показав мені текст цього інтерв'ю, який він погодив, і там справді є великі відмінності, скажімо, від того, що ми всі бачили", - підкреслив Гармаш.

Читайте також: Резонансні слова Фокіна про Донбас відповідають виключно поглядам самого Фокіна, - Кулеба

Зокрема, за словами Гармаша, в первісній заяві Фокіна йшлося про амністію для всіх, крім активних учасників бойових дій, а особливий статус областей прирівнювався до зони пільгового оподаткування.

Раніше Фокін в інтерв'ю прокремлівського виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".

Також читайте: Без Цензури у прямому ефірі: Капітулюємо? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Топ коментарі

  • Serhii 3ed11e2e
    Хронологія
    1.Это личное мнение Фокина
    2.Слова Фокина переврали
    3.Фокин такого не говорил.
    4.Говорил но не Фокин.

    ИПАНЫЙ цЫрк!!!!!?!!?!
  • volley
    О!!!! у всех продажных засранцев почему то постоянно вырывают контекст. Наверно пора им всем вырвать этот "контекст" по самые помидоры! Начинать надо с *********** со своей сворой и его прихлебателями всех мастей , а также с жоппоблока с кивами и шариями. Думаю, как только парочке вломят по "контексту" так, чтобы мало не показалось, то многие быстро из вышеуказанных скотин ломанутся в Ростов. Чем больше мы жалеем врагов, тем меньше у нас остается живых друзей.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Так пусть в суд подает. Я не верю. Моя версия. Зеленский поручил Фокину озвучить хотелки Зеленского украинскому обществу! После негативной реакции пошли всякие отмазки!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини