Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" юридичний радник банку Андрій Пожидаєв у середу.
За його словами, банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).
Як відомо, у відповідній заяві компанії Суркісів просили суд точно визначити суму, яку повинен їм виплатити ПриватБанк у рамках виконання зобов'язань з обслуговування депозитів, розміщених офшорами в 2012-2014 роках (до націоналізації) на рахунках кіпрської філії фінустанови.
Крім того, компанії просили надати можливість ГІС примусово стягнути з рахунків банку відповідні кошти у разі відмови банку від їхнього добровільного погашення.
Згідно з позицією Приватбанку, яку раніше повідомляв Пожидаєв, відповідні договори офшорів Суркісів вважаються на сьогодні виконаними, оскільки в 2016 році під час проведення націоналізації їх обміняли на акції додаткової емісії як депозити пов'язаних із банком осіб.