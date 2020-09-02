Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного Приватбанку (Київ) про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" юридичний радник банку Андрій Пожидаєв у середу.

За його словами, банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).

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Як відомо, у відповідній заяві компанії Суркісів просили суд точно визначити суму, яку повинен їм виплатити ПриватБанк у рамках виконання зобов'язань з обслуговування депозитів, розміщених офшорами в 2012-2014 роках (до націоналізації) на рахунках кіпрської філії фінустанови.

Крім того, компанії просили надати можливість ГІС примусово стягнути з рахунків банку відповідні кошти у разі відмови банку від їхнього добровільного погашення.

Згідно з позицією Приватбанку, яку раніше повідомляв Пожидаєв, відповідні договори офшорів Суркісів вважаються на сьогодні виконаними, оскільки в 2016 році під час проведення націоналізації їх обміняли на акції додаткової емісії як депозити пов'язаних із банком осіб.

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