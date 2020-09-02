Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем народження вітати"
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Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував рішення Печерського райсуду, який зобов'язав державний "ПриватБанк" виплатити Суркісам $350 млн.
Свою думку Шабунін озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, що чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем народження вітати. Нагадаю, що чорт Зеленського на чолі СБУ вже пів року блокує підозри у справі ПриватБанку Коломойського", - написав він.
Шабунін нагадав, що саме суддя Сергій Вовк, який виніс сьогодні рішення про "ПриватБанк", раніше незаконно забрав у НАБУ справу Окружного адмінсуду Києва.
Він вважає, що Вища рада правосуддя "кришує" обох скандальних суддів на прізвище Вовк - Сергія Вовка з Печерського райсуду і Павла Вовка з Окружного адмінсуду.
"І, звичайно, Зеленський чесний хлопець, просто всього цього не розуміє. Обманюють, бачите, всі його. (Насправді ні)", - додав Шабунін.