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Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України"

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Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України"
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що відновлювати довіру українців до судів після нинішнього рішення Печерського райсуду у справі про претензії Суркісів до "ПриватБанку" буде нелегко.

Про це Малюська написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Імхо один із найбільших зашкварів у історії судової влади України відбувся сьогодні у Печерському суді у виконанні судді Вовка", - зазначив він.

Малюська підкреслив, що суд ухвалив стягнути з Приватбанку близько 9 млрд грн як забезпечення позову без розгляду справи по суті.

Він попередив, що компанії-позивачі будуть говорити, що у них відібрали грошті та що ці гроші будуть витрачені на корисні для суспільства потреби.

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"Це маніпуляція. Ключове інше – суд БЕЗ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПО СУТІ стягнув мільярди гривень з державного банку. Без встановлення того, чи дійсно ці кошти Приватбанк винен. Без встановлення того, чи не сплила давність. Без встановлення будь-яких фактів у справі", - написав Малюська.

"Впевнений, справедливість у справі буде відновлено. Але як після цього відновлювати довіру до судів?" - додав міністр юстиції.

Нагадаємо, увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір з Суркісами про $ 350 млн.

Малюська про рішення у справі ПриватБанку: імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України 01
Малюська про рішення у справі ПриватБанку: імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України 02

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Цікаво, який процент з цих мільйонів упав на офшорний рахунок президента?
  • HartmannEri
    Малюська, зашквар - это ты и ваша банда клоунов. Остальное - следствие
  • Ави
    Маллюск - зашквар это ты!.. а в судебной системе Украины все заранее договорено))
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