Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Фейсбуці Міністерства фінансів.
"Рішення Печерського суду (...) направлено на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн) і прийнято з порушенням норм процесуального законодавства", - сказано в повідомленні.
У повідомленні вказується, що Мінфін не згоден з відповідною постановою і продовжуватиме захищати інтереси ПриватБанку, зокрема, наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду.
"Один із найбільших зашкварів в історії судової влади України відбувся сьогодні в Печерському суді у виконанні судді Вовка. Суд задовольнив заяву "британських компаній" (афілійованих з братами Суркісами), і як забезпечення позову і без розгляду справи по суті постановив стягнути з ПриватБанку близько 9 млрд грн", - написав міністр юстиції Денис Малюська в Facebook у середу.
Він уточнив, що детальний план і прогноз наступних дій учасників він планує оприлюднити 3 серпня після отримання тексту рішення.
Раніше юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів із кореспондентських рахунків банку.