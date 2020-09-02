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Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок

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Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив про те, що силовики оточили київський офіс партії і, можливо, будуть його штурмувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тягнибок заявив у твіттері.

Він зазначив: "Під Київським офісом "Свободи" 50 аваківських поліцейських і спецназівців. Можливий штурм офісу. Хочуть затримати Володю Назаренка, ветерана московсько-української війни, депутата Київради. Це все напередодні завтрашньої сесії Київради і місцевих виборів".

Київський офіс Свободи оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок 01

Топ коментарі

  • Sav UA
    Свобода в парламенті ригам хряпалки рівняла коли ті голосувати незаконно намагалися. А твій клоун кацапів тупими жартами забавляв.
  • dtrscnij grsrt
    «. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинскойИсточник: https://censor.net/ru/n3217312»

    Ти ба.
    «Свобода» воює з Москвою.
    А Порошенко воював з Россієй.
    Оно в чому різниця !
  • Stanislav Chernetskyi
    Так вам і треба---ДЕБІЛАМ!!! Дякуйте своїм Ільєнкам,Левченкам і їм подібним,скільки грязі вилили на Пороха,а ума не хватило прорахувати,що буде з Зе-клоуном,тепер жріть поки подаветесь!!!!
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