У Києві сталася пожежа на 34-му поверсі новобудови, - ДСНС. ВIДЕО
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У 35-поверховому будинку в Києві 2 вересня виникла пожежа на 34-му поверсі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що в Печерському районі на вулиці Івана Павла II 12, у 35-поверховій новобудові виникла пожежа на 34 поверсі. До гасіння пожежі залучено 18 пожежників і чотири одиниці техніки. О 20:57 пожежу було ліквідовано на площі 15 м кв.", - йдеться в повідомленні.
У ЗМІ повідомили, що пожежа сталася в недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на Печерську. Користувачі соцмереж опублікували відео події.
#Київ— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) September 2, 2020
на Печерську горить одна з веж 35-поверхового Taryan Towers
~130 м pic.twitter.com/rw74iilpLS