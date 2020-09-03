Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Гео Лерос заявляє, що президент Володимир Зеленський дуже змінився від початку каденції, що він прикриває топкорупцію і грубіянить оточуючим.

Про це Лерос заявив в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський мені ворог, бо мені ворог кожен, хто працює проти інтересів нашої держави", - сказав Лерос.

За його словами, Зеленський сильно змінився від початку каденції.

"Президент більше не ставиться з повагою до людей, поводиться по-хамськи, перетворюється на гіршу копію Януковича. Як вища посадова особа він прикриває топкорупцію у своєму оточенні", - вважає Лерос.

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Нардеп стверджує, що перед тим, як вийти на трибуну Верховної Ради з викривальною промовою, намагався домовитися про зустріч із Зеленським, але домогтися її не вдалося.

"Я зрозумів, що якщо президент не готовий відрізати цю пухлину, в якийсь момент цю пухлину буде вже неможливо оперувати. На сьогодні я змушений визнати, що цю пухлину вже неможливо оперувати. І пан президент несе особисту відповідальність за Єрмака, за корумповане оточення", - каже Лерос.

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Крім цього, він стверджує, що депутати "Слуги народу" отримують зарплати в конвертах від Ріната Ахметова і обіцяє "довести цю справу до кінця".

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.