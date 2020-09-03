ЄС і НАТО засудили отруєння Навального "Новачком" і вимагають від Москви пояснень
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Позиція Європейського Союзу відображена в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
"Токсикологічний аналіз, проведений спеціалізованою лабораторією збройних сил Німеччини доводить, що пан Навальний був отруєний військовим хімічним нервово-паралітичним агентом групи "Новачок", який розробляв Радянський Союз, а згодом і Росія. Застосування хімічної зброї за будь-яких обставин є абсолютно неприпустимим і є порушенням міжнародного права", – наголосив Боррель.
За його словами, важливо, щоб російська влада ретельно розслідувала замах на Навального і притягла винних до відповідальності.
Тим часом, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс проведе консультації з Німеччиною і всіма союзниками щодо наслідків цієї справи.
За словами Столтенберга, використання "Новачка" проти Навального ще більш нагально вимагає повного і прозорого розслідування з боку Росії.
Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявив, що шокований новиною про отруєння навального "Новачком" і поклав відповідальність за це на російську владу.
"Ви не можете купити це в аптеці. За цим стоїть російська влада. За такий цинічний злочин мають бути наслідки. Не так багато ліній залишилося не перейденими", – написав Лінкявічус у твітері.
Британський прем’єр Борис Джонсон назвав застосування хімічної зброї обурливим.
"Обурює те, що проти Олексія Навального застосовували хімічну зброю. Ми на власні очі бачили смертельні наслідки "Новачка" у Великій Британії. Тепер російський уряд має пояснити, що сталося з паном Навальним – ми будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити правосуддя", – написав Джонсон у твітері.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.