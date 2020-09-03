До вивезення Навального в Берлін жодних отруйних речовин у його організмі не знайшли, - Пєсков
Про це він сказав російському державному інформагентству "Інтерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.
"До вивезення хворого до Берліна, відповідно до всіх міжнародних стандартів, було проведено цілий комплекс аналізів у нас у країні, жодних отруйних речовин виявлено не було", - сказав Пєсков.
За словами Пєскова, зараз Кремль не може "кваліфіковано відреагувати" на заяву німецьких експертів про те, що Навального отруїли отрутою групи "Новачок".
"Загалом ми підтверджуємо, що готові й зацікавлені в цілковитій взаємодії та обміні даними з цієї теми з ФРН", - додав Пєсков.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.