МЗС закликає запровадити проти Росії санкції через отруєння Навального

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту відреагувати на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою групи "Новачок" запровадженням санкцій проти Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та за кордоном", - йдеться в заяві.

Українські дипломати переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на розправу Кремля над опозиційним політиком.

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"Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включно із санкціями, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи прави людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.