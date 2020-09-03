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МЗС закликає запровадити проти Росії санкції через отруєння Навального

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МЗС закликає запровадити проти Росії санкції через отруєння Навального
Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту відреагувати на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою групи "Новачок" запровадженням санкцій проти Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та за кордоном", - йдеться в заяві.

Українські дипломати переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на розправу Кремля над опозиційним політиком.

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"Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включно із санкціями, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи прави людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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Топ коментарі

  • Герхард
    МИД Украины, переживающий за демократию, представляет нынешнюю власть Украины?

    Ту самую власть, которая без доказательств держит невиновных в СИЗО уже год, которая занимается поджогами домов и машин своих опонентов?
  • Юрий Темп 260551ce
    публичное заявление - это одно, а жесткие санкции - совсем другое", - написал Голобуцкий. Он уточнил, что с попыткой убийства лидера российской оппозиции Кремль перешел на новый этап.
    Западу следует отреагировать на инцидент с Навальным жесткими санкциями, в частности, на экономику, блокировкой "Северного потока-2" и квотами на экспорт российского газа, персональных санкций, заморозкой счетов. В связи с падением спроса экономика Европы, легко справится с последствиями таких мер, в отличие от российской.
    В ином случае, предупредил Голобуцкий, итоги истории будут трагическими.

    "Если этот прецедент с боевыми ядовитыми веществами в политике будет проигнорирован, Европе и США не стоит удивляться, когда Кремль перейдет к системным кровавым демаршам везде в ЕС, куда дотянется и имеет свои "исторические интересы", - написал Голобуцкий.
    Он уточнил, что под угрозой не только Украина, Грузия, Сирия, Армения, но Черногория, Молдова и т.д.
  • Senator S 01a656ec
    В 2012 году РАБссия была на 4 месте в Мире по объему экономики и 5 триллионов в год бабосов.Сегодня РАБссия на 20 месте со скромным годовым бюджетом в 220 ярдов долларов...Для сравнения... бюджет штата Калифорния больше РАБссиянскага...
    Санкции не работают... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051
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