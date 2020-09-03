Прем'єр-міністр Росії Мішустін зібрався до Білорусі
Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційних повідомлень про те, які зустрічі заплановані у Мішустіна в Мінську, поки не було. Візит глави російського уряду в Білорусь стоїть у низці контактів двох країн, що активізувалися на тлі акцій протесту, що тривають у республіці", - йдеться в повідомленні.
Напередодні Москву відвідав глава МЗС Білорусії Володимир Макей. На п'ятницю, 4 вересня заплановано приїзд до столиці РФ білоруського міністра оборони Віктора Хреніна.
"Візит білоруського президента Олександра Лукашенка в Росію для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним очікується в найближчі два тижні", - повідомляє ТАСС.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що візити, які стали частішими, підкреслюють "обопільний настрій на подальший розвиток рівноправних, взаємовигідних відносин, зокрема в межах Союзної держави Росії та Білорусі".