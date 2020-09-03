Пенсіонерка у Слов'янську потрапила до лікарні, спробувавши розбити шматок солі невідомим вибуховим предметом
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60-річна жінка каже, що знайшла предмет серед інструментів і спробувала розбити ним шматок солі. Предмет вибухнув, жінка в лікарні.
Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів травматологічного відділення. Медики повідомили, що ними була надана медична допомога 60-річній жінці із чисельними травмами обох рук та живота. За словами потерпілої, вона невідомим предметом, який знайшла серед інструментів, намагалася розбити шматок солі", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські зараз з'ясовують, яким саме предметом пенсіонерка намагалася розбити шматок солі, і як цей предмет потрапив до неї.
"Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.