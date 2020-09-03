У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" на цьому етапі може стати заохоченням поточної політики Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в середу, 2 вересня, в інтерв'ю телеканалу ARD заявив глава комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген (Norbert Röttgen).

Реттген назвав будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна. На його думку Європі потрібно дати жорстку відповідь на отруєння Навального.

"Ми знову зіткнулися з жорстокою і людиноненависницькою реальністю путінського режиму", - заявив він, коментуючи заяву уряду Німеччини про виявлення в крові Олексія Навального отрути типу "Новачок".

За словами Реттгена, ситуація навколо Навального виходить за межі німецько-російських відносин і потребує єдиної європейської жорсткої відповіді.

"Перегляду потребує буквально все", - наголосив він, назвавши, зокрема, газові поставки і відмову від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Норберт Реттген - кандидат на пост глави Християнсько-демократичного Союзу, який багато років очолювала канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Nord Stream-2: Польща оштрафувала Газпром на $57 млн ​​за небажання співпрацювати у розслідуванні

"Спробою вчинити вбивство одного з провідних опозиційних політиків Росії" назвала отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною сімейства "Новачок" канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel). "Ми очікуємо, що уряд Росії дасть пояснення у зв'язку з цим випадком", - наголосила вона. "Зараз виникають питання з дуже важкими наслідками, на які може і зобов'язаний дати відповідь тільки російський уряд", - заявила глава німецького уряду.

Раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний став жертвою нападу із застосуванням отруйної речовини. За його словами, спецлабораторія збройних сил Німеччини - бундесверу провела токсикологічний аналіз проб, узятих у росіянина, який нині перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте". Експерти бундесверу виявили сліди хімічної речовини групи "Новачок", до того ж їхні висновки не підлягають сумніву, підкреслив Зайберт.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Читайте також: Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.