В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 2 вересня, повідомлялося про рекордні від початку епідемії 2495 нових випадків, 1 вересня - про 2088 нових випадків, 31 серпня - про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня - про 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 128 228 осіб, померли від початку пандемії 2710 осіб (за добу 54), видужали - 59 676 (за добу 859). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 65 842 особи, що на 1517 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (301) області, Києві (280), Тернопільській (242), Львівській (209), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (137), Одеській (116) та Хмельницькій (110) областях.