В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки

В Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксовано 2430 нових випадків зараження. При цьому 54 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 2 вересня, повідомлялося про рекордні від початку епідемії 2495 нових випадків, 1 вересня - про 2088 нових випадків, 31 серпня - про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня - про 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.

Також дивіться: Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста. ВIДЕО

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 128 228 осіб, померли від початку пандемії 2710 осіб (за добу 54), видужали - 59 676 (за добу 859). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 65 842 особи, що на 1517 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (301) області, Києві (280), Тернопільській (242), Львівській (209), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (137), Одеській (116) та Хмельницькій (110) областях.















