За добу COVID-19 виявили у 149 дітей та 137 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 416 осіб з COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 430 осіб, з них 149 дітей і 137 медпрацівників. Було госпіталізовано 416 осіб. Зафіксовані 54 летальні випадки. Одужали 859 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 128 288 осіб, з них 8 359 дітей і 11 635 медпрацівників. всього одужали 59 676 пацієнтів. 2 710 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 46 151 тест, з них 23 990 методом ПЛР і 22 161 методом ІФА", - розповів Степанов.

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