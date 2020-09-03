Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19

МОЗ порушить перед контролюючими органами питання проведення масових заходів, на кшталт вчорашнього святкування Дня міста в Одесі, оскільки вони несуть пряму загрозу здоров'ю і життю людей.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері мережу облетіли фото святкування дня міста в Одесі. Те, що ми побачили за межею здорового глузду. Звичайно, жителі Одеси, як звичайні люди, як усі ми, довіряють міській владі, яка організовує ті або інші заходи, думають, що це буде досить безпечно, йдуть на святкування. У мене питання до міської влади, я розумію, що ви всі зараз перебуваєте у виборах, що ви всі живете виборчими процесами, але ви ж точно знаєте в якому стані зараз епідситуація в Одесі, ви ж точно знаєте , яка заповненість ліжок хворими COVID-19, ви точно знаєте, скільки людей помирає щодня від цієї хвороби, ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку здоров'ю та життю громадян, ваших виборців? За 1 вересня серед 203 хворих COVID-19 в одеській області 131 особа - це жителі Одеси. За 2 вересня через 116 випадків (COVID-19. - Ред.) 52 - це Одеса. А ще в Одеській області на сьогоднішній ранок заповненість ліжок, відведених під лікування COVID-19, становить 66%. Які ще потрібні рекомендації, цифри, щоб зрозуміти, що такі заходи, масові скупчення людей без дотримання будь-яких, навіть теоретичних заходів безпеки, буде приводити до збільшення хворих COVID-19. Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що через кілька днів, тижнів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 в Одесі, і безпосередньо в місті Одеса. Я сьогодні обов'язково порушу це питання перед контролюючими органами щодо проведення таких заходів, які несуть пряму загрозу здоров'ю і життю людей", - завив Степанов.

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Нагадаємо, вчора тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста.