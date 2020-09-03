В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією

Штаби політичних партій і самостійних кандидатів зможуть оцифрувати свою роботу і нічого не втратити.

Українська IT-компанія IJI IT GROUP розробила систему планування й управління виборчим штабом під назвою ECM (управління виборчою кампанією - ред.) Вона дозволяє повністю автоматизувати збір інформації, аналітику, облік витрат і координацію роботи великої команди.

Про інновації розповів директор компанії-розробника Євген Шаповалов. Детальніше з системою можна ознайомитися за посиланням.

"Між якістю управління й ефективністю політичного проекту - прямий взаємозв'язок. Багато кампаній програються, тому що штаб втрачає ефективність, а потім і управління. Ми продумали платформу так, щоб виключити таки ситуації", - зазначає Шаповалов.

Зокрема, система ECM складається з великого набору модулів, які вирішують завдання:

збору та систематизації даних про виборців;

формування команди та структури штабу;

збору інформації про конкурентів і контрагентів;

підготовки та управління рекламними та інформаційними кампаніями;

організації Call-центру та SMS розсилки;

обліку руху грошових коштів і матеріальних цінностей всередині політичного штабу.

Завдяки цим можливостям вдається помітно знизити бюджет на утримання великої структури, що особливо актуально для великих, загальнонаціональних партій, таких як:

"Слуга народу", керівник центрального штабу на місцевих виборах-2020 Олександр Корнієнко;

"Опозиційна платформа - За життя", лідери політсили Юрій Бойко та Вадим Рабінович;

"Всеукраїнське об'єднання Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко;

"Європейська солідарність" і Петро Порошенко;

"Голос" із новою фронтвумен Кірою Рудик;

"УДАР" Віталія Кличка;

Радикальна партія Олега Ляшка;

"Українська стратегія" Володимира Гройсмана.

Однак і проекти регіонального рівня можуть істотно заощадити ресурси без втрати ефективності - за рахунок впровадження ЕСМ від IJI IT GROUP.

Шаповалов підкреслив: система розроблялася в співпраці з експертами з проведення виборчих кампаній. Незважаючи на велику кількість функцій, в ній добре продумана система порад та інструкцій. Тому клієнти зможуть просто та зручно працювати з системою без залучення програмістів, а також не витрачати багато часу на навчання персоналу.

Додаткові плюси:

Система повністю адаптована під мобільні пристрої, що дозволить управляти штабом 24/7.

Система безпечна, оскільки дані, що передаються каналами зв'язку, надійно шифруються.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ

Придбати ECM від IJI IT GROUP можна орієнтовно від 500 доларів. За ці гроші пропонується рішення для виборів місцевого рівня з доступом до 10 користувачів. Ціна ліцензій для партій національного масштабу - договірна.

Для старту системи вистачить простого віртуального хостингу VDS, 2 Гб ОЗУ і 120 GB SSD.

При необхідності, компанія IJI IT GROUP забезпечує технічну підтримку. Тестовий безкоштовний період на 14 днів.

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