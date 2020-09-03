У ЗСУ виявлено 47 нових випадків COVID-19, хворіють 612 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 3 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 612 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що загалом за час пандемії одужала 1201 особа, летальних випадків - 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 524 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 104 особи.

"За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Хмельницька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

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Водночас на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 38 осіб (Львівська область – 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Київська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Одеська область – 7 військовослужбовців, Рівненська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці, Хмельницька, Вінницька, Харківська та Чернівецька області – по 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.