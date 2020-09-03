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Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов

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Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов
Кабінет Міністрів на засіданні в середу виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні уряду в середу прийнято постанову щодо виділення коштів на закупівлю "ремдесивіру". Ми домовилися про закупівлю з компанією-виробником", - сказав він.

При цьому міністр повідомив, що медустанови забезпечені необхідними лікзасобами і засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) на 1,5-3 місяці.

"Медзаклади забезпечені ЗІЗ. Зокрема 1,5 млн костюмів біозахисту, масками і респіраторами вони забезпечені на 1,5-3 місяці", - сказав Степанов.

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Топ коментарі

  • Микола Чуприна
    почему не научила!? очень даже научила, они сцуки схватывают прям на лету!
  • Rijal Stranger
    История с фуфломицином тамифлю ничему не научила...
  • Гена Крокодил fc8e26e2
    - отсутствие значимого лечебного эффекта . большая смертность у пациентов принимавших ремдесивир . имеет серьёзнейшие побочные эффекты свидетельствующие о небезопасности препарата . даже ВОЗ опубликовал на своём сайте об исключительном дерьме которое преподносят как лекарство правда потом удалил по настоянию медмафии - и это дерьмо пытаются всучить больным за наши деньги . сцуки зелёные жрите это сами вместе с теми кто за вас голосовал .
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