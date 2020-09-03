Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн. ФОТОрепортаж (оновлено)

Начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко розповів, що посадовим особам поліції Києва пропонували 350 тис. гривень хабаря за "кришування" автовикрадачів. За цю суму правоохоронці мали "не помічати" їхньої злочинної діяльності і зняти з розшуку одного з фігурантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

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Під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, працівники столичної поліції отримали інформацію про намір фігуранта надати пропозицію неправомірної вигоди посадовій особі. Також правоохоронці отримали інформацію про те, що за певну суму чоловік запропонував поліцейському зняти з розшуку свого спільника, якого розшукують за незаконні заволодіння автотранспортом.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, у ході проведення спеціальної операції правоохоронці затримали обох спільників, які приїхали на зустріч із "домовленою" сумою у 350 тисяч гривень. Вони – кияни, 1972 та 1976 років народження, які раніше були судимі за аналогічні злочини.

"Минулого тижня поліція Києва завершила достатньо унікальну спецоперацію з викриття осіб, які пропонували одному з керівників районного управління київської поліції неправомірну вигоду за створення злочинного угруповання. Гроші зловмисники запропонували за створення умов для безперешкодного продовження злочинної діяльності, а саме безпідставне повернення заарештованих автомобілів, а також зняття з розшуку одного фігуранта", - розповідає керівник поліції Києва.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За погодженням із Офісом Генеральної прокуратури слідчі оголосили затриманим про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави – 1 520 000 та 2 100 000 гривень.

"Під час обшуків за місцем проживання фігурантів ми виявили та вилучили три автомобілі, які знаходилися у розшуку, пристрої та технічні засоби для незаконного викрадення автомобілів. Окрім цього, зловмисників підозрюють у вимаганні грошей від власників автівок за їх повернення. Під час розслідування будуть встановлені факти злочинної діяльності угруповання, їх спільників, а також встановлюватимуться можливі факти неділового співробітництва з поліцейськими, співробітниками інших правоохоронних органів, які надавали допомогу у скоєнні злочинів. При встановленні таких фактів вся інформація буде передаватися до Державного бюро розслідувань", - додав Крищенко.

Водночас, як розповів Крищенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", із пропозицією хабаря за початок роботи з "кришування" автовикрадень на нього безпосередньо зловмисники вийшли ще навесні.

"Я зрозумів, що мені пропонують "кришувати" автовикрадення. Мене це дуже здивувало. Ми вважали, що це банальна провокація... Я ще не чув, щоб до начальників поліції приходили з такими пропозиціями", - розповів він.

Начальник столичного главку поліції розповів, що було відкрито провадження, яке підтримували представники Офісу Генерального прокурора, і почали документувати злочинні дії, все зійшлося на начальнику райвідділу.

"Вони йому запропонували: давайте, вирішуватимемо питання. Ми вам даватимемо відсотки з прибутку", - сказав Крищенко.

За його словами, було проведено декілька зустрічей, задокументовано низку пропозицій, і щодо вирішень конкретних кримінальних проваджень, і загалом "кришування" автовикрадень.

"Однією з наших умов було, щоб ця людина прийшла на зустріч для передання грошей, щоб ми змогли нібито обговорити, як його зняти з розшуку. І людина, яку затримували багато разів, переховувалася, дотримувалася конспірації, прийшла на цю зустріч", - розповів керівник поліції Києва.

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"У підсумку хабар становив 350 тисяч гривень. Зі мною суму не обговорювали, це вже начальнику райвідділу запропонували. Це була сума для початку. А потім вони сподівалися організувати процес і розраховуватися відсотками з продажу викрадених машин", - зазначив Крищенко.

За словами начальника главку, така ситуація була зумовлена тим, що поліція загалом в Україні вживає радикальних заходів щодо боротьби зі злочинами, пов'язаними з викраденням автотранспорту.

З 2016 року, за його словами, кількість викрадень автомобілів скоротилася в рази. "Якщо раніше в Києві на добу в середньому викрадали п'ять і навіть сім автомобілів, то нині два. Ось ми їх зараз так затиснули, вони вже в такій паніці, що пішли на нетривіальні кроки - безпосередньо начальнику главку запропонували "кришування", - додав Крищенко.

При цьому він додав, що не може поручитися за весь особовий склад поліції Києва в тому, що вони не беруть участі у таких схемах.

"Ми розуміємо, що в ситуаціях з викраденнями можуть бути задіяні наші колишні співробітники. Ми їх затримували. Розуміємо, що є і діючі поліцейські, нечисті на руку, і представники інших правоохоронних органів", - підсумував начальник ГУ Нацполіції в Києві.