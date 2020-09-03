Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити"

Навколо трагедії Бабиного Яру тривають спроби створити протистояння там, де його немає.

За повідомленням ZN.ua, про це йдеться у відкритому листі до громадськості команди Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

"Як проєкт, покликаний гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту, ми вже зробили помітну роботу. Напрацьовано історичний наратив, який визнаний світовою науковою спільнотою. Проводяться дослідження, які дозволили зробити цілу низку важливих наукових відкриттів. На часі колосальна робота з діджиталізації та оприлюднення величезного масиву історичних архівів періоду Другої світової, які дотепер були закриті", – зазначається у листі.

На думку авторів листа, сьогодні навколо трагедії Бабиного Яру і самого цього місця відбуваються спроби створити протистояння, а на сам проєкт зі створення меморіалу та музею навішується чимало ярликів.

"На наш проєкт навішують багато ярликів. Але ми ні на кого не будемо навішувати ярлики. Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити. Але ми не будемо нікого паплюжити і принижувати. Мета Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" – перетворити Бабин Яр з місця забуття трагедії на місце гідної пам’яті кожного, хто там загинув – євреїв, українців, ромів, людей різних національностей, – йдеться у листі. – Ми розуміємо, що робимо надзвичайно складний проєкт у надзвичайно чутливій темі. Понад те – ми робимо його у надзвичайно складний час, коли фактично йде війна проти нашої країни, коли черговий тоталітаризм, на цей раз кремлівській, намагається знищити незалежну Україну. При цьому ми твердо стоїмо на наших принципах і цінностях. Це – цінність кожної людини. Це – несприйняття тоталітаризму в будь-яких його проявах. Це – пам’ять про кожного, хто загинув. Це – любов до людей. І нарешті, це – відкритість".

Команда Меморіального центру "Бабин Яр" зазначає, що незважаючи на всю критику та будь-які нападки, вона залишається відкритою для того, щоби об’єднуватися з іншими людьми, яким ця трагедія болить і які хочуть гідно вшанувати пам’ять жертв.

"Такий підхід підтримується й всім міжнародним складом Наглядової Ради Меморіалу. Вже восени запрацює Громадська Рада, до складу якої увійдуть кілька десятків лідерів різних середовищ. Громадська Рада має стати ефективним органом, який забезпечить якість та глибину необхідної дискусії та громадський контроль за реалізацією проєкту. Ми також готові створювати інші платформи та входити до складу інших ініціатив, щодо тематики, над якою ми працюємо", – зазначено у листі.

Благодійний фонд Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" – неурядова благодійна організація, яка покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.