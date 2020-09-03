"Велике будівництво" Зеленського на Дніпропетровщині доручили скандальній компанії, пов'язаній з головою облради Олійником, - ЗМІ

Компанія УПС, що належить оточенню глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, отримує підряди в рамках програми "Велике будівництво". Незважаючи на те, що фірма вже була фігурантом скандалів з "розпилом" коштів, виділених на будівництво доріг в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні журналістів "24 каналу".

У матеріалі розповідається про те, як скандальна будівельна компанія опинилася під контролем соратника олігарха Ігоря Коломойського.

"У далекому нині 2014 році, зайнявши пост заступника Коломойського в Дніпропетровській ОДА, Святослав Олійник ефектно викрив стару владу, де панували гнилі порядки, розписавши і пояснивши за "схеми і відкати". Не минула чаша сія і знамениту Дніпровську фірму УПС, яка десятиліттями отримувала підряди на ремонт і будівництво доріг, помічену, до того ж в махінаціях з бюджетними коштами на суму близько 2 млрд грн. У підсумку Тарас Палій, керівник УПСа, потрапив в місця позбавлення волі. Через рік, "завдяки щасливому випадку" пан Палій був звільнений, а збиток державі від діяльності УПСа був занижений в рази", - йдеться в матеріалі.

За інформацією словацької видання Financne noviny, словацька компанія Arograf, що належить партнеру Святослава Олійника по партійній роботі в Дніпрі Ірині Гуназа, стала власницею 50% УПСа.

"Саме на таку частку в бізнесі поступився Тарас Палій, опинившись на волі. Уже протягом кількох днів після здійснення угоди УПС дуже вчасно отримав оплату давнього боргу від обласної влади в сумі 204 млн грн. І, мабуть, половина цієї суми, згідно часткам, спливла в прекрасну і дружню Словаччину. Словаччина в контексті описаного вище вибрана не випадково.

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У Братиславі, за даними Financne noviny, Святослав Олійник переховувався від можливих корупційних розслідувань після скандальної відставки Ігоря Коломойського з поста губернатора Дніпропетровської області в 2015 році. Також в Словаччині проживають його сім'я і родичі, а він сам є власником будинку і ділянки в 15 соток.

При цьому, як зазначають журналісти, група компаній на чолі з компанією УПС є абсолютним лідером Дніпропетровської області з отримання держзамовлень і освоєння грошей платників податків.

"Серед об'єктів, будівництвом яких займалися фірми пов'язані з главою Дніпропетровської облради Святославом Олійником: зал ігрових видів спорту в Дніпрі, який отримав з держбюджету 250 млн грн; парк, школа і ДЮСШ в Синельникове, школа в Межовій і дитячий сад в Іларіонове. На даний момент всі об'єкти стоять недобудованими. Не втішна і доля ділянок трас Дніпро – П'ятихатки і Дніпро – Запоріжжя, до будівництва яких також доклали руку фірми нашого героя. Буквально через рік дороги стали руйнуватися, а дорожня експертиза зажадала гарантійного ремонту. Освоєно на цьому підприємстві було 600 млн грн платників податків".

Як зазначає видання, в серпні 2020 року, як грім серед ясного неба, сталося непередбачене. На початку серпня Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження щодо оцінки дій Святослава Олійника. Передбачається, що №1 у виборчому списку на майбутніх місцевих виборах від "Слуги народу" надавав тиск на правоохоронні органи з метою виведення з-під кримінальної справи Тараса Палія, керівника УПСа. Того самого Палія, який в 2015 році погодився віддати половину активів словацькому підприємству "Арограф".

При цьому, незважаючи на дороги, що руйнуються, недобудовані школи і дитячі сади, глава Дніпропетровської облради, найближчий зв'язок олігарха Коломойського і запрошений президентом Зеленським на обід Святослав Олійник, прекрасно освоївся і в нових реаліях.

"Програма "Велике будівництво", розроблена як іміджева під президента Зеленського, також не пройшла повз пана Олійника. В рамках цього проєкту наш герой освоює 500 млн грн на ремонті 25 км дороги на Нікополь. Якщо не брати до уваги кримінальні виробництва, розслідування махінацій і зловживань, то фірма УПС впевнено тримається на плаву і при президенті Зеленському, продовжуючи освоювати сотні мільйонів бюджетних гривень. Тільки от гроші ці в Україні не затримуються, а осідають на приватних банківських рахунках в Словацькій Республіці. Іншими словами, Словаччина стає прихистком для чиновників і політиків з України, які зберігають гроші в цій країні", - резюмують журналісти.