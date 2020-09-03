За поданням депутатів ОПЗЖ Печерський суд зобов'язав відкрити чергове кримінальне провадження проти Турчинова і Порошенка

Як повідомив депутат фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін, що працював заступником Генпрокурора в часи Віктора Януковича, Печерський суд ухвалив рішення щодо зобов‘язання Офісу Генпрокурора розслідувати чергову справу проти Турчинова і Порошенка.

"На допомогу Кравчуку і Фокіну публікую ухвалу суду, що зобов’язала Генпрокуратуру розпочати розслідування проти Турчинова і Порошенка, які відмовилися виконувати Мінські домовленості", – написав Ренат Кузьмін у своєму Facebook.

За словами депутата, він ініціював цю справу "разом з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком".

Суть претензії депутатів ОПЗЖ полягає в тому, що в 2014 році Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов відмовився підписувати закон про амністію бойовиків ОРДЛО, а президент Порошенко не наполягав на підписанні цього закону.

На думку Кузьміна, рішення Печерського суду значно посилить правильну позицію української делегації на мінських переговорах.