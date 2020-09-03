Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу

Верховна Рада відхилила законопроєкт №3971 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ за основу підтримали лише 108 нардепів, направлення на повторне перше читання - 204 нардепи, а повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 203 депутати. В результаті цього глава ВР Дмитро Разумков оголосив про відхилення законопроєкту.

Під час виступу з трибуни заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко розповіла, що законопроєктом передбачено внесення змін до Виборчого Кодексу України: щодо зміни меж дільничних виборчих комісій; з обмежень в частині ведення передвиборної агітації; щодо вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах і виборчих бюлетенях; щодо висунення кандидатів місцевими організаціями політичних партій; з приводу переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати; за вимогами до виборчих бюлетенів і порядку їх виготовлення; щодо організації та порядку голосування; щодо реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу та в цілому зі змінами, запропонованими Комітетом.

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Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "проштовхнути" туди референдум про особливий статус Донбасу". Комітет цю норму не підтримав. Законопроєкт розглядали у варіанті без неї.