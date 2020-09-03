Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Документ за основу підтримали лише 108 нардепів, направлення на повторне перше читання - 204 нардепи, а повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 203 депутати. В результаті цього глава ВР Дмитро Разумков оголосив про відхилення законопроєкту.
Під час виступу з трибуни заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко розповіла, що законопроєктом передбачено внесення змін до Виборчого Кодексу України: щодо зміни меж дільничних виборчих комісій; з обмежень в частині ведення передвиборної агітації; щодо вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах і виборчих бюлетенях; щодо висунення кандидатів місцевими організаціями політичних партій; з приводу переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати; за вимогами до виборчих бюлетенів і порядку їх виготовлення; щодо організації та порядку голосування; щодо реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу та в цілому зі змінами, запропонованими Комітетом.
Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "проштовхнути" туди референдум про особливий статус Донбасу". Комітет цю норму не підтримав. Законопроєкт розглядали у варіанті без неї.