Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7
Про це йдеться в заяві послів, передає Цензор.НЕТ.
"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов'язань України, зокрема в межах співпраці з ЄС і постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні", - наголошується в заяві.
Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява стосується ситуації з процедурою обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Боротьба з корупцією, заснована на сильних і незалежних інститутах, є центральною складовою співпраці ЄС і України в низці сфер - від безвізу до макрофінансової допомоги. Вищезазначені принципи мають застосовуватися і в разі, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП", - написав Маасікас.