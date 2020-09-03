Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", передає Цензор.НЕТ.
"Популярний актор, блискучий. Дуже розумний, дуже підприємливий чоловік, який створив медіаімперію й успішно нею керував, заробив багато грошей. До того ж заробив саме кривавим потом. Звичайно, така людина не може не викликати поваги. Він не може не викликати захоплення", - сказав Філімонов.
Філімонов побажав Зеленському не зупинятися.
"Я розумію, що повільно ... Я навіть коли з ним розмовляв, сказав: "Володимире Олександровичу, мене все влаштовує, окрім темпу"... На що він відповів: "Неможливо всю цю заіржавілу машину, яка з великими труднощами повертається, зрушити. Протидія жахлива", - додав він.
Нагадаємо, Філімонов раніше заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси.