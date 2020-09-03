Поліція Київщини встановила 22 учасників конфлікту зі стріляниною біля ресторану на міському пляжі в Українці

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів і показань свідків поліцейські Київської області встановили, що до скоєння хуліганських дій в одному з кафе м.Українка причетні 15 місцевих жителів і 7 приїжджих осіб з Києва, серед них - і громадяни Російської Федерації.

"Зараз вже проведено 10 обшуків за встановленими адресами учасників інциденту. Постраждалі, які звернулися в лікарню з пораненнями, відмовилися від пояснень і співпраці зі слідством. Їх життю нічого не загрожує", - повідомляє в четвер Відділ комунікації поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Тривають розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї та за фактом приховування злочину - за ч. 4 ст. 296, ст. 396 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам та учасникам конфлікту.

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Як повідомлялося раніше, в середу ввечері група невідомих осіб приїхала на автомобілях з Києва в кафе в місто Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

"Всього пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19.15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже через 20 хвилин. Проте учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоб приховати цей злочин: змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди. Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер ", - розповіли в поліції.