Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав країни, які, за його даними, здійснюють втручання у внутрішні справи країни та керують протестними акціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

За словами Лукашенка, "на обстановку в Білорусі більшою мірою впливають зовнішнє втручання у внутрішні справи країни та керування протестними акціями з-за кордону".

"Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який уже у відкриту (він взагалі людина дуже стримана в цьому плані, обережна) заявив, що відбувається на кордоні", - нагадав Лукашенко.

Він наголосив, що "влада реагує на будь-які негативні рухи на адресу Білорусі".

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