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Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні"

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Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав країни, які, за його даними, здійснюють втручання у внутрішні справи країни та керують протестними акціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА"

За словами Лукашенка, "на обстановку в Білорусі більшою мірою впливають зовнішнє втручання у внутрішні справи країни та керування протестними акціями з-за кордону".

"Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який уже у відкриту (він взагалі людина дуже стримана в цьому плані, обережна) заявив, що відбувається на кордоні", - нагадав Лукашенко.

Він наголосив, що "влада реагує на будь-які негативні рухи на адресу Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск

Лукашенко звинуватив Україну у зовнішньому втручанні 01

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве" - Цензор.НЕТ 3509
  • Влад Знайденко 3353862f
    З Твітера:



    Пётр Верзилов @gruppa_voina 23 год

    Лукашенко, июль 2020: Порядка 200 натренированных в России экстремистов находятся сейчас в Белоруссии.

    Лукашенко, август 2020: Путин, помоги!

    Лавров, сентябрь 2020: Порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся сейчас в Белоруссии
  • Dnipro 75ed19bb
    пнх психопат
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