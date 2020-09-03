У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов
Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вінниці терміново потрібно ще 200 "ковідовських" ліжок. У місті критична ситуація.
Я уже письмово звернувся до Сергія Моргунова, аби влада Вінниці нарешті збільшила кількість ліжок для госпіталізації жителів з підтвердженим діагнозом COVID-2019", - написав він.
За словами Борзова, на 2 вересня Вінницька центральна районна клінічна лікарня завантажена на 100%, Вінницька міська клінічна лікарні №1 – на 81%.
"За рівнем захворюваності та ліжковому фонду контрольна цифра розгорнутих ліжок для Міста Вінниці має бути 400(!) – удвічі більше, ніж є. Існує певний обрахунок.
Розумію, що День міста попереду, і всім хочеться свята. Але кількість хворих у нас зростає", - зазначив він.
Борзов нагадав, що Вінниця, місто Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони області віднесені до "жовтої зоні".
Згідно з постановою від 22 липня, "зелена зона" передбачає:
– перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
– проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
– кінотеатри із заповненістю на 50%;
– перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
"Жовта зона" (+ обмеження "зеленої"), забороняється:
– відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.