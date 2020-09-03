Мін'юст подасть до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Вовка за рішення в спорі "Приватбанку" із Суркісами, - Малюська

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що подасть скаргу на суддю Печерського районного суду Сергія Вовка за рішення за позовом компаній Суркісів проти "Приватбанку".

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

Скаргу подадуть щойно з'явиться повний текст рішення суду.

Увечері 2 вересня адвокат "Приватбанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про повне задоволення заяви компаній братів Суркісів про порядок примусового виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання державного "Приватбанку" (Київ) обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн.