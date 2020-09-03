Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП

Верховна Рада провалила голосування за проєкт постанови №3898 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі".