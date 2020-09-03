Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосував 221 народний депутат.
Постановою пропонувалося визначити до складу комісії:
Власову Ганну Петрівну - професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", доктора юридичних наук;
Гуджала Андрія Андрійовича - керуючого партнера адвокатського об'єднання "ГуДеГ";
Дрозда Олексія Юрійовича - начальника відділу докторантури і ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента;
Куца Віталія Миколайовича - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора;
Навроцького В'ячеслава Олександровича - професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук;
Романюка Богдана Васильовича - професора кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента;
Соболя Євгенія Юрійовича - завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центрального державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора.