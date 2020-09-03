Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав інформацію про отруєння Олексія Навального фальсифікацією.

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у них - Заходу - нова фішка з'явилася. Знову "Новачок" (отруйна речовина. - Ред.), знову отруєння. Так я вам мушу сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому - Навальному - хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв'язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних кордонах Білорусі. - Ред.) розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натівцями. І ми перехопили цікаву розмову, яка (я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко свідчить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було", - заявив Лукашенко.

Також читайте: МЗС закликає запровадити проти Росії санкції через отруєння Навального

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.