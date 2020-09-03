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Через аварійне відключення трансформатора знеструмлено сотні будинків у чотирьох районах Києва, - КМДА

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Через аварійне відключення трансформатора знеструмлено сотні будинків у чотирьох районах Києва, - КМДА
На високовольтній підстанції "Пріорська" аварійно відключився трансформатор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними відомства, фахівці вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла - 30-40 хвилин.

Так, без електропостачання опинились майже 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

Також працюють служби ПрАТ "АК "Київводоканал" для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції. Після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.

Також читайте: 71 будинок у центрі Києва залишився без світла через аварію

Топ коментарі

  • ggl chrm
    Не иначе дело рук принесенной ветром "поппинс". Теперь у людей нет света.
  • 4 Повістки
    Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 866
  • secret secret_too
    презик уже бежит взять все под личный контроль...люди вышли блокировать дорогу кортежу.
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