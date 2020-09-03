Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції
Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство фінансів, Національний банк, "Приватбанк" і Уряд не згодні з ухваленим рішенням і захищатимуть інтереси держави і банку в апеляційному суді.
Хочу зазначити, що державний "Приватбанк" є частиною стабільної і прозорої банківської системи. Показники банку відповідають нормативам Нацбанку й очікуванням вкладників і держава захищатиме свої інтереси і інтереси громадян", - написала Ковалів у Facebook у четвер.
Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.
Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.