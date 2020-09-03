Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції

Держава захищатиме свої інтереси в спорі "Приватбанку" з компаніями братів Суркісів про порядок примусового виконання рішення суду від 2017 року щодо зобов'язання банку обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство фінансів, Національний банк, "Приватбанк" і Уряд не згодні з ухваленим рішенням і захищатимуть інтереси держави і банку в апеляційному суді.

Хочу зазначити, що державний "Приватбанк" є частиною стабільної і прозорої банківської системи. Показники банку відповідають нормативам Нацбанку й очікуванням вкладників і держава захищатиме свої інтереси і інтереси громадян", - написала Ковалів у Facebook у четвер.

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Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.