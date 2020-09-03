Шмигаль доручив Шкарлету невідкладно перевірити навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних правил

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову та в.о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету невідкладно провести перевірки навчальних закладів в областях на дотримання протиепідемічних правил.

"За останню добу було виявлено 149 випадків захворювання на COVID-19 серед дітей. На виконання завдання президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову та в. о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету спільно з Держпродспоживслужбою невідкладно провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил", - повідомляє пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, що випадковим чином мають бути перевірені щонайменше 5 навчальних закладів у кожній з областей, а особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна

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Прем’єр також доручив головам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію в закладах освіти.

Шмигаль наголосив, що за результатами цієї перевірки урядом можуть бути ухвалені, зокрема, і кадрові рішення.